Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geilenkirchen-Lindern

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Aus einem an der Juliane-Hilgers-Straße parkenden Pkw stahlen Unbekannte einen Medienplayer. Die Tat wurde in der Nacht zu Freitag, 12. August, begangen. In der darauffolgenden Nacht wurde aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Linderner Bahn, der Fahrzeugschein entwendet.

