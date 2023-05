Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hinweise erbeten - Einbruch in Vereinsheim - Quad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Eine 28-jährige Frau war am Mittwoch (03.05.), gegen 22 Uhr, in der Dippelstraße in Höhe des Schilde-Parks unterwegs, als sie von einer unbekannten Person aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt angerempelt wurde. Durch den Zusammenstoß fielen beide auf den Boden. Nach derzeitigen Erkenntnisse strich der oder die Unbekannte der jungen Frau durch die Haare und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder an dem Abend im Bereich der Dippelstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Vereinsheim

Haunetal. Ein Vereinsheim im Bornweg in Mauers war zwischen Mittwochabend (10.05.) und Donnerstagmorgen (11.05.) Ziel Unbekannter. Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, gelangten sie ins Innere. Mit Diebesgut darunter diverse Getränke, Leergut sowie eine Videokamera im Wert von rund 300 Euro flüchteten sie vermutlich über den Parkplatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad gestohlen

Wildeck. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (11.05.) ein in der Straße "Am Unteren Graben" in Obersuhl abgestelltes Quad des Herstellers Polaris in der Farbe Olivgrün. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 11.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Wildeck. Von einem grauen BMW entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (11.05.) das vordere amtliche Kennzeichen "HEF - IK 246". Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße in Obersuhl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell