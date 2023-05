Polizei Hamburg

POL-HH: 230501-4. "Mobil im Alter. Aber sicher!" - Aktion des Forums Verkehrssicherheit und Einladung für Medienschaffende

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 04.05.2023, 10:00 Uhr - 18:00 Uhr; Ort: Hamburg-Wandsbek, "Wandsbeker Quarree" und Wandsbeker Marktplatz

Am kommenden Donnerstag bietet das Forum Verkehrssicherheit insbesondere für Seniorinnen und Senioren einen Aktionstag an. Neben Informationen zum Thema Mobilität und Verkehrssicherheit stehen Interessierten auch interaktive Stationen zur Verfügung.

Mit voranschreitendem Lebensalter verringern sich die eigenen Fähigkeiten, an dem durchaus hektischen Verkehrsgeschehen einer Metropole wie Hamburg uneingeschränkt teilzunehmen. Ältere Menschen erleben das tagtäglich auf ihren gewohnten Wegen zum Einkauf, der Familie und Freunden, aber auch zu Freizeitaktivitäten oder den Fahrten zum Urlaubsdomizil und fühlen sich Zusehens unsicherer.

Mit dem Aktionstag möchte das Forum Verkehrssicherheit den lebenserfahrenen Verkehrsteilnehmenden neben wertvollen Informationen auch Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Denn die eigene Mobilität mit den verschiedenen Verkehrsmitteln oder auch zu Fuß ist ein hohes Gut und soll möglichst lange aufrecht erhalten bleiben. Dabei besteht zum Beispiel die Möglichkeit, in einem Fahrsimulator die eigene Reaktionsfähigkeit zu überprüfen oder in einem Parcours mit Fahrrädern mit Elektromotorunterstützung (Pedelecs) zu üben. Dazu können Interessierte bei einer Glücksrad-Verlosung attraktive Preise gewinnen.

Hier das Angebot im Einzelnen:

Wandsbeker Quarree 10:00 Uhr - 18:00 Uhr:

- ADAC Hansa e.V. - Infostand und Fahrsicherheitstraining/Fahr-Fitness-Check - ACE (Auto Club Europa) - Sehtest & Infostand - Diakonie Hamburg - Demenz-Wohnung, Demenz-Parcours, Alters-Simulationsanzug "Geert" und Info-Stand - Behörde für Inneres Sport - Glücksrad und Infostand - Landes Senioren Beauftragte (LSB) & Bezirks Senioren Beauftragte (BSB) Wandsbek - Infostand - Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 6 - Fahrsimulator und Info-Stand

Wandsbek Markt 10:00 Uhr - 16:00 Uhr:

- Verkehrswacht Hamburg - Pedelec-/Fahrrad Parcours - HVV Seniorenberatung - Praxistraining am und in einem Linienbus - Polizei Hamburg - Fahrradstaffel der Verkehrsdirektion Ost VD 3 - Infostand mit den Schwerpunkten Fahrradhelm & Diebstahlsicherung

Interessierte Medienschaffende werden gebeten, sich unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de für die Veranstaltung anzumelden.

Es besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell