POL-HH: 230501-3. Eine lebensgefährlich verletzte Sozia nach Verkehrsunfall in Hamburg-Bergstedt - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Tatzeiten: a) 28.04.2023, 15:00 Uhr, b) 28.04.2023, 17:30 Uhr; Tatorte: a) Hamburg-Marmstorf, Marmstorfer Poststraße, b) Hamburg-Langenhorn, Immenhöven Freitagnachmittag nahmen Polizisten in Marmstorf drei Rumänen und in Langenhorn einen Polen vorläufig fest. Die Männer sind tatverdächtig, in ...

mehr