Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Fußgängerin verletzt

Fulda. Eine 50-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (11.05.) leicht verletzt. Eine 79-jährige Toyota-Fahrerin wollte gegen 10 Uhr in Fulda aus einer Parklücke in Höhe der Lindenstraße 27 ausfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer sich hinter ihrem Pkw befindlichen 50-jährige Fußgängerin. Mit leichten Verletzungen wurde diese in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Pkw-Fahrerin eingeklemmt

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (11.05.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Eine 32-jährige Skoda-Fahrerin befuhr gegen 12 Uhr die Niesiger Straße aus Richtung Horas kommend in Fahrtrichtung Niesig. In Höhe der Hausnummer 93 bremste sie ihr Fahrzeug ab, um nach links in die dortige Hofeinfahrt abzubiegen. Eine nachfolgende 38-jährige VW-Fahrerin setzte linksseitig zum Überholen an. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Da die Skoda-Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt wurde, musste sie durch die Feuerwehr befreit und danach zur Abklärung eventueller Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bebra-Breitenbach. Am Donnerstag (11.05.), gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Rotenburger BMW-Fahrer die K60 von Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Bebra. An der Kreuzung Lüdersdorfer Straße-Hersfelder Straße wollte der Fahrer nach links auf die K74 in Richtung Bebra fahren. Bei dem Abbiegevorgang kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die dort befindliche Verkehrsinsel samt Verkehrsschild und die Begrünung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.700 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Unfall beim Abbiegen

Schlitz. Am Mittwoch (10.05.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer aus Schlitz mit seinem Kia Sportage samt Anhänger die Herrngartenstraße in Richtung Günthergasse. Ein 24-jähriger Fahrer, ebenfalls aus Schlitz, befuhr mit seinem Toyota Yaris die Straße "Auf der Zinn" und wollte nach links auf die Günthergasse abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 4.200 Euro. Die Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell