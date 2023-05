Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagabend kam es gegen kurz vor 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Daimler-Benz-Straße in Fulda. Ein 46-jähriger Mann aus Fulda wollte mit seinem Kia von einem Grundstück in die Daimler-Benz-Straße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden BMW, der in Richtung Leipziger Straße unterwegs war und von einem 25-jährigen Mann aus Fulda gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 12-jährige Beifahrer im Kia leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den insgesamt entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell