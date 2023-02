Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines BMW

Gangelt-Niederbusch (ots)

Mittwochabend (08. Februar) stahlen Unbekannte im Tatzeitraum zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr einen in der Straße Am Krümmelbach abgestellten weißen 1er BMW, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren.

