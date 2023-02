Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Freiheitsberaubung am Busbahnhof

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Bereits vergangene Woche Donnerstag (02. Februar) verließ ein Mann aus Geilenkirchen kurz nach 8 Uhr morgens am Busbahnhof einen Linienbus, unmittelbar vor einem Restaurant. Nach Angaben des 27-Jährigen hielt dann neben ihm ein dunkles, geräumiges Fahrzeug an und zwei Unbekannte stiegen aus. Unvermittelt hätten sie ihm einen Stoffsack über den Kopf gezogen und ihn, mit Unterstützung einer dritten Person, in das Fahrzeug gedrängt. Dort sei er gefesselt, bedroht und geschlagen worden. Anschließend sei der Wagen in unbekannte Richtung davongefahren und man hätte ihn nach zirka fünf Stunden an einem Kreisverkehr zwischen den Ortschaften Beggendorf und Waurichen aus dem Wagen geworfen. Der Geilenkirchener suchte einen Arzt auf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Den Beamten gegenüber gab er an, dass die Männer mit ausländischem, möglicherweise türkischem oder arabischen Akzent gesprochen hätten. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen? Wer hat zum in Rede stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

