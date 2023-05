Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad in Eichenzell - 3 leicht Verletzte

Fulda (ots)

Am Samstag (13.05.2023) befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Großenlüder um 23.51 Uhr die Fatimastraße in Eichenzell mit seinem Leichtkraftrad. Aufgrund von Unachtsamkeit kam der Jugendliche mit seinem Krad zu Fall. Das Leichtkraftrad touchierte dann in der Folge drei am Straßenrand stehende Jugendliche. Der 17-Jährige Fußgänger und eine seiner beiden 16-jährigen Begleiterinnen wurden durch den Zusammenstoß mit dem Krad leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Die Verletzten konnten nach einer Versorgung durch Rettungssanitätern noch an der Unfallstelle entlassen werden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell