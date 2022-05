Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit im Trampolin

Jena (ots)

Wie am Sonntag bekannt wurde, ereignete sich am Samstag, gegen 15:00 Uhr, eine Körperverletzung. Auf einem Sport- und Spielplatz in der Erfurter Straße waren zwei Jugendliche zugegen. Aus ungeklärten Gründen entwickelte sich zwischen dem Unbekannten und dem 13-Jährigen ein Streitgespräch. Dieses artete derart aus, dass der unbekannte Jugendliche zu einem Besen griff und in Richtung des 13-Jährgie stach. Hierbei traf dieser das Gesäß, ohne dass es zu sichtbaren Verletzungen kam. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641-810 zu melden.

