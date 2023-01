POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Biberdamm zerstört: Polizei bittet um Mithilfe

Freudenstadt (ots) - Einem mutmaßlichen Ladendieb in Freudenstadt sind die Ermittler des dortigen Polizeireviers auf die Spur gekommen. Nun wird ein bestimmter Zeuge gesucht. Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag, 8. Dezember, in einem Drogeriemarkt in der Ludwig-Jahn-Straße ereignet. Dabei soll eine ...

mehr