Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin stößt mit Baum auf Straße zusammen und wird verletzt

B281/ Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein umgestürzter Baum auf der Bundesstraße 281 verursachte am Mittwochabend einen Unfall, wodurch eine Frau verletzt wurde und es zur zeitweisen Vollsperrung der Straße kam. Gegen 19:20 Uhr fuhr die 50-Jährige die Bundesstraße 281 von Neuhaus am Rennweg in Richtung Steinheid entlang. Rund 1 Kilometer nach Ortsausgang Neuhaus am Rennweg lag ein umgestürzter Baum auf der Straße und die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. An ihrem PKW entstand Schaden, sie selbst wurde leicht verletzt. Für rund zwei Stunden war die Bundesstraße aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes.

