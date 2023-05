Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht K32 - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Montag (15.05.2023) ereignete sich gegen 08.10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße 32 zwischen Schlitzenhausen und Theobaldshof. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Schlitzenhausen setzte eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Geisa mit ihrem VW Polo zum Überholen eines vor ihr befindlichen Radladers an. In diesem Moment streifte ein von hinten kommender kleiner weißer Kastenwagen den Pkw der jungen Frau, bremste kurz ab und setzte dann seine Fahrt in Richtung Theobaldshof fort. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nähere Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer/-in liegen nicht vor. Möglicherweise hat der Fahrer des Radladers (näheres hierzu ist ebenfalls nicht bekannt) den Unfall mitbekommen und kann Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben. Außerdem haben zuvor andere Fahrzeugführer den Radlader überholt und können ggf. weitergehende Hinweise abgeben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell