Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Hotel - Versuchter Aufbruch von Baucontainer - Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Fitnessstudio

Fulda (ots)

Einbruch in Hotel

Fulda. In ein Hotel in der Dalbergstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag (15.05.) ein. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Rezeptionsbereich und stahlen dort mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Baucontainer

Fulda. In der Fritzlarer Straße versuchten Unbekannte zwischen Freitag (12.05.) und Montag (15.05.) auf einem Schulgelände einen Baustellencontainer aufzubrechen. Es entstand circa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Aus einem schwarzen Audi A3, der in der Buseckstraße abgestellt war, stahlen Unbekannte am Montagabend (15.05.), zwischen 17 Uhr und 0.40 Uhr, einen Parka der Marke Tommy Hilfiger. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fitnessstudio

Fulda. In ein Fitnessstudio in der Bellingerstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (16.05.), zwischen 1.30 und 2.30 Uhr, ein. Die Täter zerstörten dazu ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

