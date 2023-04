Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sonsbeck (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Sonsbeck auf der Hochstraße. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Sonsbeck befuhr die Straße "An der Stau" und bog nach rechts auf die Hochstraße ab. Hier erfasste sie einen 28-jährigen Radfahrer aus Straelen, der den in Fahrtrichtung linken Radweg befuhr und mitsamt Fahrrad auf die Straße gestürzt war. Der 28-Jährige wurde unter dem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Essen transportiert. Die Pkw-Fahrerin und ein weiterer Zeuge wurden von Notfallseelsorgern betreut. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Radfahrer. Da dieser ursächlich für den Sturz gewesen sein könnte wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

