Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter versprüht Pfefferspray in einer Schule

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Freitag gegen 11.55 Uhr alarmierte eine Schule in Obrighoven Polizei und Feuerwehr. Ein unbekannter Täter hatte in einem Flur vermutlich Pfefferspray versprüht. Daraufhin verletzten sich mindestens 15 Schüler der Schule an der Kirchturmstraße. Diese werden aktuell in einer Turnhalle von einem Notarzt und von Rettungskräften behandelt.

Die Polizei ist mit mehreren Beamten vor Ort. Auch die Kriminalpolizei hat dort die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell