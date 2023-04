POL-WES: Moers - Vier Fahrradcodieraktionen der Bezirksdienstbeamten

Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwoch gegen 19.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Rayerstraße / Norddeutschlandstraße aus. Ca. 300 Quadratmeter des dort ansässigen Laub- und Buschwerks war betroffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bäume oder größere Sträucher waren nicht betroffen. Zwei 13-jährige Kinder vor Ort gaben an, dass sie drei Unbekannte beim Legen des Feuers beobachtet hätten. ...

