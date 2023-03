POL-PDNR: Fundunterschlagung

Dierdorf (ots) - Bisher unbekannte Täter entwendeten an einem frei zugänglichen Hof einer Werkstatt in Dierdorf, Im Ahlen, an einem geparkten PKW Mercedes Benz, die beiden amtlichen Kennzeichen NR-HD 963. Der Tatzeitraum konnte von Samstagmorgen bis Mittwochnachmittag eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

