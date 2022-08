Tuttlingen (ots) - Wegen Rauchgeruchs ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen in die Wilhelmstraße ausgerückt. Die mit fünf Fahrzeug und 25 Helfern anfahrende Wehr konnte jedoch bei der Überprüfung des Gebäudes weder Flammen noch Rauch feststellen, so dass die Einsatzkräfte zeitnah wieder abrückten. Rückfragen bitte an: Katrin Rosenthal Polizeipräsidium Konstanz ...

