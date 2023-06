Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 25. Juni 2023, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz in Emstek, Ortsteil Halen, am dortigen Badesee ein PKW, Toyota im Bereich des linken Rücklichtes beschädigt. Zudem wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Zoofachhandlung In der Zeit von Samstag, 24. Juni 2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 25. Juni 2023, 08:10 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Zoofachgeschäftes in Cloppenburg an der Osterstraße ein. Dort wurden diverse Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - PKW Brand

Am Sonntag, 25. Juni 2023 gegen 10:30 Uhr gerät in Garrel auf der Petersfelder Straße ein PKW, Daimler, in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel rückte mit 5 Fahrzeugen sowie 28 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Der Schaden wird auf ca. 5.500,- EUR geschätzt. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstag, 24. Juni 2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 25. Juni 2023, 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in Cloppenburg an der Sonnenblumenstraße geparkten PKW, Skoda. Bei dem PKW wurden zwei Reifen beschädigt, so dass diese die Luft verloren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell