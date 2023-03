Polizei Hamburg

POL-HH: 230316-3. Mehrere Verkehrsunfälle mit zum Teil Schwerverletzten im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Unfallzeiten: a) 15.03.2023, 18:20 Uhr, b) 15.03.2023, 18:34 Uhr, c) 15.03.2023, 20:35 Uhr

Unfallorte: a) Hamburg-Winterhude, Barmbeker Straße/Gertigstraße, b) Hamburg-Bahrenfeld, Stresemannstraße/Bornkampsweg, c) Hamburg-Hamm, Sievekingdamm/Carl-Petersen-Straße

Am Mittwochabend wurden bei Verkehrsunfällen im Hamburger Stadtgebiet mehrere Autofahrer sowie die Fahrerin eines Kleinkraftrades und der Nutzer eines E-Scooters zum Teil schwer verletzt. Die Unfallermittler der Verkehrsdirektionen Innenstadt/West, Ost und Süd (VD 22,32,42) führen die weiteren Ermittlungen.

a) Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin eines BMW-SUV die Barmbeker Straße in Richtung Winterhuder Markplatz. Nach Überqueren des Osterbekkanals ordnete sich die Frau in dem Linksabbiegerstreifen ein, um in die Gertigstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit einer aus nördlicher Richtung kommenden Fahrerin eines Kleinkraftrades, die dadurch stürzte und sich schwer verletzte.

Die Vespa-Fahrerin (27) wurde durch Rettungswagenbesatzung am Unfallort versorgt und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Die 50-jährige BMW-Fahrerin und ihre beiden sich im Auto befindenden Söhne (10,14) wurden im Anschluss durch ein Kriseninterventionsteam psychosozial akutbetreut.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Mittwochabend.

b) In Bahrenfeld kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, nachdem nach derzeitigen Erkenntnissen der 58-jährige Fahrer eines Ford Transit offensichtlich eine Erkrankung erlitten hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann die Stresemannstraße in Richtung Westen und verlor im Kreuzungsbereich der Stresemannstraße/Bornkampsweg die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und stieß mit insgesamt drei weitere Autos im Kreuzungsbereich zusammen.

Sowohl der mutmaßlich Erkrankte als auch die Insassen (14,38,68,71) eines Mercedes Sprinters, eines Skoda Octavias und eines Mercedes-Taxis wurden zum Teil schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme, für die auch eine Sachverständiger hinzugezogen wurde, bis etwa 21:00 Uhr vollgesperrt werden.

c) In Hamm stieß Mittwochabend der Fahrer eines Hyundai mit dem Nutzer eines E-Scooters aus noch ungeklärter Ursache zusammen.

Der Autofahrer (61) befuhr zuvor die Carl-Petersen-Straße in östlicher Richtung und bog nach rechts in den Sievekingdamm ab. Dabei stieß der 61-Jährige mit seinem Hyundai gegen einen E-Scooter-Fahrer, der den Sievekingdamm aus Richtung U-Bahnhof Burgstraße kommend nach Wandsbek, und damit verbotswidrig auf der entgegengesetzten Radwegseite, befahren hatte. Der 42-jährige E-Scooter-Nutzende zog sich in Folge seines Sturzes schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Auch in diesem Fall wurde die Straße an der Unfallstelle bis etwa 21:50 Uhr gesperrt.

In allen drei Fällen dauern die Unfallermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell