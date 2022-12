Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anders als vermutet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochmittag informierte ein Zeuge die Polizei Saale Holzland über mehrere Motorradfahrer in der Ortslage Gumperda. Diese würden über Felder fahren und durch den Lärm die Pferde aufscheuchen. Kennzeichen konnte der Zeuge an den motorisierten Zweirädern nicht erkennen. Zwar konnte die Streifenwagenbesatzung die besagten Motorräder in der Ortslage nicht feststellen, dafür aber einen nicht zugelassenen Anhänger an einem Quad. Der 42-jährige Fahrzeugführer hatte zwar ein amtliches Kennzeichen am Anhänger angebracht, dieses war jedoch entstempelt. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Überdies fiel den Beamten ein Pkw Audi auf. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte und somit nicht fahrtauglich war. Eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die logischen Konsequenzen. Auch er erhielt eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell