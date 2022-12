LPI-J: Messer und Pyrotechnik aufgefunden

Jena (ots) - Ein 45-Jähriger betrat kurz nach Mitternacht am Donnerstag ein Schnellrestaurant im Löbdergraben. Hierbei hielt er ein Messer in der Hand und fuchtelte damit am Kassenbereich herum. Äußerungen gegenüber den Mitarbeitern tätigte er nicht. Um aus der Situation zu entkommen begaben sich die Mitarbeiter in den Küchenbereich. Dies nutzte der 45-Jährige um hinter den Tresen zu gehen. Hier warf er eine ...

mehr