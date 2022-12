Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller entwendet

Jena (ots)

Der Eigentümer eines E-Bikes im Wert von ca. 4.000,- Euro musste am Mittwoch feststellen, dass Unbekannte widerrechtlich in seinem Keller in der kleinen Dammstraße waren. Der oder die Täter verschafften sich auf unbekannte Art Zutritt zum Mehrfamilienhaus und begaben sich fortfolgend in den Kellertrakt. Hier suchten diese augenscheinlich zielgerichtet den Keller des 40-Jährigen auf und öffneten gewaltsam die Kellertür. Im Anschluss eigneten sie sich das E-Bike widerrechtlich an und entkamen unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

