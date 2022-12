LPI-J: Streit an Laderampe

Weimar (ots) - Über ein Moped im Weimarhallenpark wurde die Polizei gestern Mittag informiert. Auf das, wie sich später herausstellte, gestohlene Kleinkraftrad stießen die Beamten schließlich im See des Parks. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte es geborgen und an den ursprünglichen Eigentümer übergeben werden. Wie lange das bereits 2015 entwendete Gefährt schon in dem See lag, ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

