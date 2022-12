Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto gerammt

Weimar (ots)

Beim Einparken kollidierte am Mittwochabend ein Mann in seinem Pkw Hyundai mit einem Skoda. Ein Zeuge konnte beobachten wie der Mann beim Einparken in Weimar West den schon abgestellten Skoda touchierte. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die informierten Polizisten konnten den 48-jährigen Fahrzeugführer ausfindig machen. Auf ihn wird nun ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort zukommen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

