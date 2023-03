Polizei Hamburg

POL-HH: 230315-3. Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 25 in Hamburg-Allermöhe verstorben

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 14.03.2023, 23:19 Uhr

Unfallort: Hamburg-Allermöhe, Bundesautobahn (BAB) 25 Richtung Westen, Höhe Anschlussstelle (AS) HH-Nettelnburg

Gestern Abend ist ein 40-jähriger Pkw-Fahrer auf der BAB 25 nach einem Verkehrsunfall verstorben. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der polnische Fahrer mit seinem 21-jährigen polnischen Beifahrer in einem Opel Zafira die BAB 25 in Fahrtrichtung Westen. In Höhe der AS Nettelnburg zog der Fahrer den Pkw zu spät nach rechts, um auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt zu gelangen. Dabei geriet das Auto auf den Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und fuhr anschließend auf die Leitplanke auf. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der Leitplanke zum Stillstand. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Spezialisten des Unfalldienstes ergaben sich beim 40-jährigen Fahrer Hinweise, dass dieser das Auto unter dem Einfluss von Alkohol geführt haben könnte. Eine Blutprobe wird durch Mitarbeiter des Institutes für Rechtsmedizin entnommen. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht. Bei ihm bestand keine Lebensgefahr.

Durch den Unfall entstand an dem verunfallten Pkw ein Totalschaden. Der Verkehrsunfalldienst Süd übernahm am Einsatzort die Ermittlungen und zog für die Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen hinzu. Auch ein 3D-Scanner des Landeskriminalamtes 38 kam hierbei zum Einsatz.

Die BAB 25 In Richtung Westen war für die Unfallaufnahme in Höhe AS Nettelnburg gesperrt. Der Verkehr konnte zunächst über den Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Für die abschließenden Aufräumarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Westen von 02:04 Uhr bis 04:11 Uhr ab der AS Bergedorf gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell