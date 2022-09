Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt - keine Beute ergattert

Schwalmtal (ots)

Um 15:50 Uhr kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Heidend in Schwalmtal. Unbekannte Täter hebelten sowohl an der Haustür als auch der Terrassentür. Aufhebeln konnte sie jedoch vermutlich nur die Terrassentür. Dort gelangten sie in einen Durchgangsraum, welcher wiederrum verschlossen war. In das Wohngebäude gelangten die Täter nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben sie verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht? Melden sie sich gerne unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (901)

