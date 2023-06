Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Körperverletzung

Am Sonntag, 25. Juni 2023, zwischen 21:00 Uhr und 21:15 Uhr wird eine Gruppe junger Erwachsener (vier Personen zwischen 22 und 25 Jahren) nach Streitigkeiten von einer Gruppe aus fünf bis sieben Jugendlichen angegriffen, geschlagen und zum Teil leicht verletzt. Der Sachverhalt ereignete sich in Goldenstedt, Pastor-Albers-Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/967220 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 24. Juni 2023, 15.00 Uhr bis Sonntag, 25. Juni 2023, 08.30 Uhr zerkratzen unbekannte Täter in Visbek, Marienburger Straße, das Fahrzeugheck eines Pkw des Herstellers Audi. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichen Von Samstag, 24. Juni 2023, 16.30 Uhr bis Sonntag, 25. Juni 2023, 10.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta-Langförden, Hauptstraße, auf das Grundstück eines Wohnhauses und entwendeten von einem auf der Hofeinfahrt abgestellten Pkw des Herstellers Audi, das hintere amtl. Kennzeichenschild. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-6943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Samstag, 24. Juni 2023, 17.00 Uhr bis Sonntag 25. Juni 2023, 05.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, das schwarze Pedelec des Herstellers VanMoof, S 3, eines 21-jährigen aus Vechta. Das Pedelec war mittels abgeschlossen unter der Brücke am Bahnhof Vechta abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 23. Juni 2023, 15.51 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Fahrzeughalter, ein 49-jähriger aus Dinklage ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Brand

Am Sonntag 25. Juni 2023, 15.50 Uhr geriet in Dinklage, Wulfenauer Wohld, eine als Werkstatt genutzte Lagerhalle eines Gehöftes in Brand. Das Feuer griff auf eine weitere Halle sowie das Wohnhaus über. Durch das Feuer wurde der gesamte Gebäudekomplex zerstört. Brandbetroffen waren auch 4 in der Lagerhalle befindliche Pkw. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Dinklage, Lohne, Lüsche, Essen, Bevern, Cloppenburg sowie Quakenbrück unter Einsatz von 25 Fahrzeugen und 150 Kameraden gelöscht. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe dürfte sich in einer 7-stelligen Höhe befinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell