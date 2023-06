Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/Gehlenberg - Einbruch in Abstellraum eines Mehrfamilienhauses In der Zeit zwischen Samstag, den 24.Juni 2023, gegen 19.45 Uhr und Sonntag, den 25.Juni 2023, um 18.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Abstellraum eines Mehrfamilienhauses an der Gehlenberger Hauptstraße ein und entwendeten eine Hebebühne, einen Werkzeugkasten und eine Halterung für ein Navigationsgerät. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, den 26.Juni 2023, gegen 05.50 Uhr befuhr eine 24-jährige aus Barßel mit ihrem PKW, Renault die Sater Landstraße in Richtung Strücklingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Montag, den 26.Juni 2023, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 81-jähriger aus Barßel mit seinem PKW, die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Eine 58-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Rad die Bahnhofstraße überqueren wollte, übersah den PKW und fuhr gegen die Fahrerseite des Wagens. Die 58-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Juni 2023 zwischen 09:30 Uhr und 19:20 Uhr wird ein auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes abgestellter PKW durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell