Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 26. Juni 2023, gegen 11:00 Uhr wurde aus der Tasche einer 81-jährigen Cloppenburgerin, die Geldbörse entwendet. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmittelmarkt in Cloppenburg am Pingel-Anton-Platz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl aus Büro In der Zeit von Samstag, 24. Juni 2023, 14:00 Uhr bis Montag, 26. Juni 2023, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Gewerbeobjekt an der Philipp-Reis-Straße in Cloppenburg ein. Hier wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 24. Juni 2023, 16:30 Uhr bis Montag, 26. Juni 2023, 05:42 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem verschlossenen Tank eines LKW, Diesel. Der LKW war in Cloppenburg an der Westallee abgestellt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Löningen - Brand eines Stallgebäudes

Am Montag, 26. Juni 2023 zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr wurde in Löningen, Dannekamp bei Schweißarbeiten in einem Stallgebäude, vermutlich aufgrund eines anhaltenden Luft/Gasgemisches aus der Güllegrube eine Stichflamme verursacht. Diese entzündete die Deckenteile des Gebäudes. Das Feuer konnte durch die Eigentümer mit eigenen Mitteln zügig gelöscht werden. Das Stallgebäude war während der Arbeiten leerstehend. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Der vor Ort befindliche 34-jährige Betreiber der Stallung wurde bei dem Feuer leicht verletzt

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 25 Juni 2023 zwischen 18:00 Uhr und 18:50 Uhr wurde ein in Garrel, Ortsteil Varrelbusch, Witten, an der dortigen Sporthalle geparkter PKW, Kia, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken am Heck beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Montag, 26. Juni 2023 um 07:50 Uhr befuhr eine 17-jährige Cloppenburgerin mit ihrem e-Scooter den Lankumer Ring in Fahrtrichtung Cappelner Straße. Sie beabsichtigt nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. In diesem Moment schert ein hinter ihr befindlicher PKW zum Überholen aus. Es kommt zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer, wodurch die 17-jährige leicht verletzt wird.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einem leichtverletzten Kind Am Sonntag, 25. Juni 2023 um 15:00 Uhr befuhr ein 13-jähriger Cloppenburger den Radweg an der Sevelter Straße in Richtung Cloppenburg. Im Bereich einer Lichtzeichenanlage in der Nähe des Bahnüberganges beabsichtigte eine Fahrradfahrerin die Sevelter Straße zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der zwei Radfahrer. Der 13-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Die Fahrradfahrerin, zu der keine näheren Angaben gemacht werden können, entfernte sich vom Unfallort, ohne weitere Angaben zu ihrer Beteiligung zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen

