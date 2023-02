Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tür hält Stand

Apolda (ots)

Am Freitag, 10.02.2023 in den frühen Morgenstunden versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus in Apolda, Käthe-Kollwitz-Straße einzubrechen. Hier wurde die Hauseingangstür mittels Hebelwerkzeug versucht aufzubrechen, was jedoch misslang. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0).

