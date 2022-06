Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstähle in Scheunen/ Garage in Wardenburg, Großenkneten und Dötlingen +++ hohe Schachschäden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 09. Juni 2022, circa 21:30 Uhr bis Freitag, 10. Juni 2022, circa 22:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter*innen in Wardenburg und Dötlingen in zwei Scheunen und in Großenkenten in eine Garage ein. In allen drei Fällen wurde gezielt hochwertiges Werkzeug entwendet.

Die noch unbekannte Täterschaft gelang durch grobe Gewalteinwirkung auf die Vorhängeschlösser in die Scheunen und am dritten Tatort durch ein Fenster in die Garage. Aus den Scheunen und der Garage wurde ausschließlich hochwertiges Werkzeug entwendet, dies zeichnet alle drei Taten aus und bringt sie, auch aufgrund des Tatzeitraumes, miteinander in Verbindung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine hohe vierstellige Summe.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

