POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Büro

Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (08. Dezember 2022) kam es zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr an der Alexander-Tenhaeff-Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Eine 22-jährige Fahrzeughalterin eines grauen OPEL Astra Twin Top, hatte Ihr Fahrzeug abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr, Beschädigungen feststellen. Der Wagen wies Kratzer an der ...

