Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen gegen 5 Uhr erhielt die Polizei Weimar die Mitteilung, dass soeben in der Ernst-Kohl-Straße durch eine Person Spiegel an abgeparkten Pkws abgetreten werden. Der Täter konnte durch einen Zeugen verfolgt werden und so die eingesetzten Kollegen den Täter ausfindig machen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde beim 21-jährigen Beschuldigten ein Atemalkoholwert von 1,32 Promille festgestellt. Eine schlüssige Erklärung für sein Verhalten konnte er nicht liefern. Am Tatort konnten acht Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen die Spiegel zurückgeklappt waren. Erfreulicherweise wurde nach erster Prüfung nur ein Spiegel durch Schlagen oder Treten tatsächlich beschädigt. Bei den restlichen sieben wurde durch den Klappmechanismus ein Schaden verhindert.

