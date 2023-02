Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall am Abzweig Keßlar

Blankenhain (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag auf der Landstraße 1060. Hier wollte ein 83-jähriger VW-Fahrer aus Keßlar kommend nach links auf die Landstraße Richtung Blankenhain auffahren. Hierbei übersah der Unfallverursacher jedoch einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Toyota. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der 83-Jährige und die 22-jährige Toyotafahrerin verletzt wurden. Der Bereich der Unfallstelle musste eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die beiden Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum. An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 16000 Euro.

