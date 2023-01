POL-NB: Unbekannte entwenden Fahrzeugreifen

Landkreis MSE (ots) - Die Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg stellten am zurückliegenden Wochenende mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr fest. In Dargun wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer am 14.01.2023 um 23:40 Uhr kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug ...

mehr