BPOL NRW: Bahnhöfe Gelsenkirchen und Herne - Bundespolizei informiert über Kontrollmaßnahmen

Aachen (ots) - Die Bundespolizei in Aachen hat am vergangenen Wochenende mehrere Festnahmeersuchen und Fahndungstreffer inländischer Staatsanwaltschaften festgestellt. Am Samstagabend wurde ein 29-jähriger Algerier, nach der Ein-reise aus Belgien, am Aachener Hauptbahnhof angehalten und kontrolliert. Gegen Ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen ...

