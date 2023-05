Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit dem Rad durch den Hbf - Bundespolizisten stellen Waffen sicher

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Freitagmittag (26. Mai) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen Mann. Dieser führte ein Messer und einen Baseballschläger mit sich.

Gegen 12:30 Uhr hielten Bundespolizisten einen 53-Jährigen an, welcher mit dem Fahrrad durch den Gelsenkirchener Hauptbahnhof fuhr. Der Deutsche gab an, dass er keine Ausweisdokumente mit sich führen würde. In der Bundespolizeiwache händigte er dann eine Bankkarte aus. Plötzlich riss der Mann seine Arme hoch und nahm eine bedrohliche Haltung ein. Daraufhin wurde der Angreifer durch die Einsatzkräfte fixiert.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten ein Einhandmesser, sowie einen selbstgebauten Baseballschläger auf. Dabei wurde der Gelsenkirchener erneut aggressiv, ballte seine Fäuste und schrie lautstark beleidigende Worte.

Die gefährlichen Waffen wurden sichergestellt. Die Bundespolizisten leiteten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

