BPOL NRW: Fahrkartenautomat aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt

Münster (ots) - Mit einem besonders hartnäckigen Dieb hatte es die Bundespolizei am Donnerstag (25. Mai) zu tun. Am Ende waren mehrere Taten aufgeklärt. Einem 41-jährigen Bonner wurde in einem Imbiss im Hauptbahnhof Münster der Rucksack gestohlen. Er erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Durch die sofortige Auswertung von Videobildern konnten Tat und Täter ...

mehr