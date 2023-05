Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach Gepäckdiebstahl - Bundespolizei klärt mehrere Fälle auf

Münster (ots)

Mit einem besonders hartnäckigen Dieb hatte es die Bundespolizei am Donnerstag (25. Mai) zu tun. Am Ende waren mehrere Taten aufgeklärt.

Einem 41-jährigen Bonner wurde in einem Imbiss im Hauptbahnhof Münster der Rucksack gestohlen. Er erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Durch die sofortige Auswertung von Videobildern konnten Tat und Täter nachverfolgt werden. Jedoch war die unmittelbare Fahndung nach ihm zunächst erfolglos. Durch das Tracken seiner Kopfhörer im gestohlenen Rucksack ermittelte der Geschädigte später deren Standort im Bahnhof. Bundespolizisten nahmen daraufhin den Tatverdächtigen in der Haupthalle fest. Er hatte das Diebesgut noch bei sich. Bei der Durchsuchung des 55-jährigen Algeriers wurde darüber hinaus noch ein weiteres Handy beschlagnahmt, das aus einem Diebstahl stammt.

Auch ein weiterer, zwei Wochen zurückliegender Diebstahl wurde durch die Festnahme des 55-Jährigen aufgeklärt. Auf Videoauswertung spezialisierte Fahnder erkannten ihn als Täter eines Diebstahls im Hauptbahnhof wieder. Gegen den Algerier wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Neben den Diebstählen auch wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, da er über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügt.

Davon unbeeindruckt führte sein Weg nach seiner Entlassung direkt in einen Drogeriemarkt am Hauptbahnhof, wo er versuchte, ein Handy zu stehlen. Die Besitzerin bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann an, der ihr das Handy zurückgab. Mit Bildern des Diebes erstattete sie bei der Bundespolizei die nächste Anzeige gegen den in Ibbenbüren wohnenden Täter.

