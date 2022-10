Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Exhibitionist kurz nach Tat festgenommen

Homberg (ots)

Fritzlar

Polizei nimmt Exhibitionist fest Tatzeit: 04.10.2022, 12:38 Uhr Einen 33-jährigen Mann, der sich im Bereich Ederbrücke gestern Mittag offensichtlich selbst befriedigte, nahmen alarmierte Polizisten kurz darauf vorläufig fest. Ein Zeuge hatte zuvor mitgeteilt, dass im Bereich der Ampelanlage oberhalb der Ederbrücke ein Mann mit heruntergelassener Hose sei. Dieser Mann würde sich dort offensichtliche selbst befriedigen. Kurz darauf nahmen die alarmierten Polizisten, in unmittelbarer Nähe der Ampelanlage, einen 33-jährigen wohnsitzlosen Tatverdächtigen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen begab sich der 33-Jährige freiwillig in eine Kasseler Spezialklinik. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell