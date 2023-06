BPOL NRW: Angepöbelt, beleidigt, geschlagen und bedroht - Bundespolizisten stellen 62-Jährigen

Mülheim a.d.R. (ots) - Am gestrigen Samstagmorgen (10. Juni) soll ein Unbekannter einen Bahnmitarbeiter in einem Zug angegriffen haben. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gegen 05:10 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung im Bahnhof Mülheim an der Ruhr. ...

