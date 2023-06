Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Festnahmen und Fahndungstreffer durch die Bundespolizei am Wochenende

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen hat am vergangenen Wochenende mehrere Festnahmeersuchen und Fahndungstreffer inländischer Staatsanwaltschaften festgestellt.

Am Samstagabend wurde ein 29-jähriger Algerier, nach der Ein-reise aus Belgien, am Aachener Hauptbahnhof angehalten und kontrolliert. Gegen Ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Diebstahls vor. Die Geldstrafe belief sich auf 900,-EUR oder 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Da er über keine Barmittel verfügte, wurde er dem Polizeigewahrsam in Aachen zugeführt.

In letzter Minute konnte am Sonntagabend ein 24-jähriger Türke einer gegen ihn verhängten Haftstrafe entgehen. Er reiste aus Belgien ein und wurde am Aachener Hauptbahnhof kontrolliert. Durch Zahlung einer Geldstrafe von 420,-EUR wegen Betruges konnte er seine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen abwenden.

Am frühen Montagmorgen wurde ein 55-jähriger Deutscher am Rastplatz Königsberg nach der Einreise aus Belgien kontrolliert. Gegen Ihn lag eine Fahndung zur Vermögensabschöpfung wegen dem Vorenthalten von Arbeitsentgelt vor. Vor Ort konnten die Beamten 900,-EUR sicherstellen.

