Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Pflanzenschutzmittel im hohen fünfstelligen Wert entwendet - Zeugen gesucht

Ringe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 0.50 Uhr und 4.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße. Anschließend entwendeten sie Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren 10 Tausend Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell