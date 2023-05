Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Autos zerkratzt ++ Streit endet in der Gewahrsamszelle ++

Emden - Autos zerkratzt

Emden - In der Zeit vom 18.05.23 bis zum 20.05.23 wurden in der Friedrich-Rückse-Straße 9 insgesamt drei Autos durch bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Leer - Streit endet in der Gewahrsamszelle

Leer - Am frühen Samstagabend kam es in der Nähe des Bahnhofes in Leer zu einem lautstarken Streit zwischen einem 55-Jährigen und einem 35-Jährigen. Dieser konnte zunächst offenbar nur durch polizeiliche Hilfe geschlichtet werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass es während des Streits auch zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sei. Als die Beamten dem 35-Jährigen Formulare für das Strafverfahren aushändigten, wurde er auch den Beamten gegenüber aggressiv und beleidigte diese. Die Beamten sprachen dem Mann einen Platzverweis für die Örtlichkeit aus, dem er nicht nachkam. Aus diesem Grund musste der 35-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand durch Umherschlagen und Sperren gegen die Maßnahmen. Die Beamten blieben unverletzt. Der Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

