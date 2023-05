Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Einsätze am Himmelfahrtstag++Schwerer Verkehrsunfall++

Landkreis Leer/ Stadt Emden - Einsätze am Himmelfahrtstag

Am 18.05.2023 wurde der Himmelfahrtstag wieder zum Feiern und für Radtouren genutzt. Im Landkreis Leer waren Menschen zahlreich zu Fuß oder mit Fahrrad unterwegs, dabei kam es aber nur zu wenigen Zwischenfällen. In Rhauderfehn kam es gegen 16:40 Uhr auf dem zeitgleich stattfindenden Fehntjer Markt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 28-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, welcher nach bisherigen Erkenntnissen von einer Gruppe junger Menschen aus unbekannten Gründen angegriffen worden sein soll. Der 28-jährige wies eine Gesichtsverletzung auf. In Uplengen nahmen die Einsatzkräfte gegen 21.23 Uhr eine Rangelei zum Nachteil zweier Jugendlicher auf, in dessen Verlauf ein junger Mann stürzte und ein weiterer einen Ellenbogenschlag abbekam. In Neukamperfehn kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Faustschlag gegen einen 28-jährigen Moormerländer und um 00:45 Uhr kam es in Leer im Bereich des Denkmalplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Leeraner und einem 16-jährigen Moormerländer. Erfreulicherweise waren nur wenige Unfälle zu verzeichnen. Zwei Unfälle entstanden durch alleinbeteiligte Fahrradfahrer, welche unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. In Westoverledingen kam ein 30-jähriger Esterweger auf der Rajenstraße gegen 23:55 Uhr unter dem Einfluss von 1,53 Promille vom Radweg ab und fuhr in einen Graben. Dabei verletzte er sich leicht. Ein weiterer Radfahrer verunfallte in Emden, als er unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol im Bereich der Auricher Straße, Höhe Philosophenweg, gegen eine Ampel prallte. Der 32-jährige Emder verletzte sich nur leicht. Ein Atemalkoholtest war bei dem benommenen Mann nicht möglich, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zu einem weiteren Unfall kam es in Emden, als ein Pkw-Fahrer auf der Nesserlander Straße in Fahrtrichtung Stadt den seitlichen Sicherheitsabstand zu einem Pedelecfahrer und ein E-Scooter-Fahrer unterschritt. Es kam zu einer Berührung der Zweiradfahrer, welche daraufhin stürzten. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann noch heraus, dass der 38-jährige Pedelecfahrer unter dem Einfluss von 1,93 Promille und der 42-jährige E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von 1,44 Promille Alkohol standen. In der Stadt Emden verlief der gesamte Himmelfahrtstag insgesamt wesentlich unruhiger als im Landkreis Leer. Die Einsatzkräfte der Polizei Emden hatten sich um zahlreiche Ruhestörungen und auffällige Personen zu kümmern. Zudem wurden einige Körperverletzungsdelikte aufgenommen. Unter anderem kam es gegen 21:48 Uhr an der Straße Kalkwarf zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Emden, welcher von zwei Tätern geschlagen und mit Pfefferspray eingesprüht wurde. An der Neutorstraße kam es um 18 Uhr zu einem Schlag mit einer Bierflasche zum Nachteil eines 47-jährigen Mannes aus Emden. Auf dem Neuen Markt wurde um 21:20 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines 35-jährigen Mannes aus Emden, welcher von einem 42-jährigen Emder geschlagen wurde. Der 42-jährige Beschuldigte, konnte von Einsatzkräften der Emder Polizei nach der Tat gestellt werden, was er zum Anlass nahm, auf die Kräfte mit Widerstand und Gewalt zu reagieren. Am Herrentor kam gegen 22:15 Uhr eine Unterarmgehstütze bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen und einem 19-jährigen (beide aus Emden) zum Einsatz und gegen 01:35 Uhr des folgenden Freitages gerieten nochmal Personen in einem Lokal am Neuen Markt in eine Auseinandersetzung, wobei es auch zu einem Schlag mit einer Bierflasche kam.

Nortmoor - Schwerer Verkehrsunfall

Am 18.05.2023 kam es gegen 17:45 Uhr auf der Süderstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Ein 80-jähriger Mann aus Wiesmoor hatte die Absicht, mit seinem Pkw aus einer Hofzufahrt nach rechts auf die Süderstraße in Fahrtrichtung Holtland einzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden auf der Süderstraße befindlichen 41-jährigen Motorradfahrer aus Nortmoor und prallte mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte noch mehrere Meter über die Straße. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann aus Wiesmoor wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat eine spezialisierte Unfallaufnahme durchgeführt und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Während der Unfallaufnahme war ein Teilbereich der Süderstraße voll gesperrt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell