POL-GI: 15-Jährige angesprochen + Zaun beschädigt + Fußgängerin touchiert + PKW gegen Krad + Unfallfluchten

Linden- Großen-Linden: 15-Jährige angesprochen

Auf freundliche, schon charmante Art und Weise sprach ein unbekannter Mann am Dienstag, 18. April, eine 15-Jährige aus Linden an, die in Höhe der Bahnhofstraße 48 stand. Zunächst fragte er gegen 17.20 Uhr nach dem Weg, bevor er ihr Geld anbot, wenn sie mit ihm kuscheln würde. Sie verneinte sein Angebot und der Mann ging nach einem kurzen Dialog weg. Er wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170cm groß und hellhäutig beschrieben. Er hatte eine normale Statur, hellbraune bis rötliche kurze Haare und einen kurzen brauen Bart. Er trug eine schwarze Winterjacke, Näheres ist zur Bekleidung nicht bekannt. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte wohl ein Geldbündel in der Hand. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen: Wer hat das Gespräch zufällig beobachtet oder mitangehört? Wem kommt der beschriebene Mann bekannt vor? Wer wurde auf ähnliche Art und Weise angesprochen? Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Zaun beschädigt

Vermutlich mit einem Feuerzeug zerstörten Unbekannte den Sichtschutz in einem Stabmattenzaun im Holzmühlenweg. Den etwa 200 Euro hohen, durch Schmelzen entstandenen Schaden stellten Zeugen am Mittwoch, 19. April, gegen 10.50 Uhr fest. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Pohlheim- Watzenborn-Steinberg: Fußgängerin touchiert

Mit einer Beinverletzung kam am Mittwoch, 19. April, eine 62-jährige Pohlheimerin ins Krankenhaus, nachdem ein VW Golf sie gegen 12.45 Uhr in der Gießener Straße touchiert hatte. Ersten Ermittlungen zufolge stand die Pohlheimerin in Höhe der Hausnummer 68 auf der Straße hinter einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Die 43-jährige VW-Fahrerin aus Münzenberg fuhr in Richtung Butzbach, überholte den geparkten PKW und berührte dabei wohl die Fußgängerin. Der VW blieb unbeschädigt. Zeugen des Unfalls, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich zu melden (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Reiskirchen: PKW gegen Krad

Beim Ausfahren von einem Grundstück in der Grünberger Straße am Bahnübergang kollidierte am Mittwoch, 19. April, eine 50-jährige Grünbergerin in einem VW mit einem von links kommenden, in Richtung Grünberg fahrenden Motorradfahrer. Der 23-jährige Fahrer aus Linden stürzte und kam zur Begutachtung seiner eher leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Frontbereich des VW entstand ein etwa 2.500 Euro hohen Schaden, ähnlich hoch wird der Schaden an der KTM geschätzt.

Gießen: Schranke touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Hammstraße die Schranke eines Grundstücks, das sich unmittelbar vor dem Wendehammer befindet. Der etwa 1.000 Euro Schaden entstand am Samstag, 15. April, zwischen 8 und 16 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Gießener Polizei sucht Unfallzeugen: Wem ist im genannten Zeitraum ein Fahrzeug aufgefallen, das die Grundstückseinfahrt möglicherweise zum Wenden oder Rangieren nutzte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Staufenberg: VW touchiert

In der Hindenburgstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen VW Golf und verursachte damit zwischen Mittwoch, 12. April, und Samstag, 18 Uhr, einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

