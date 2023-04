Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: "ROADPOL - Speedmarathon" in Mittelhessen

Messstellen und Einladung zur Medienkontrollstelle

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

--

Die hessische Polizei nimmt am diesjährigen "ROADPOL - Speedmarathon" teil. Am 21.04.2023, zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr, kommen an knapp 200 Messstellen in Hessen über 500 Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen teilnehmender Kommunen zum Einsatz.

Rund 40 Messstellen in Mittelhessen

Mittelhessische Polizistinnen und Polizisten beteiligen sich an dem diesjährigen europaweiten Aktionstag "Speedmarathon" mit rund 40 Messstellen in den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Wetterau und im Lahn-Dill-Kreis.

Sämtliche Messstellen werden bekannt gegeben

Die hessischen Messstellen am Speedmarathon sind auf der Homepage der Polizei Hessen unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://k.polizei.hessen.de/35215670

Medienkontrollstelle auf der A 5 Raststätte "Reinhardshain-Süd".

Freitag, 21.04.2023,

in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr BAB 5, KM 426,3, zwischen dem Reiskirchener Dreieck und Grünberg Fahrtrichtung Kassel

Medienvertreter sind eingeladen die Kontrollstelle der Polizeiautobahnstation Mittelhessen zu besuchen. Hier besteht die Möglichkeit O-Töne von Polizistinnen und Polizisten sowie von Betroffenen zu erhalten. Polizeipräsident Bernd Paul sowie Polizeioberrat Stefan Jilg, der verantwortliche Planer des Speedmarathon in Hessen, stehen für Interviews zur Verfügung.

Die Redaktionen werden gebeten ihre Teilnahme an der Medienkontrollstelle bis Donnerstag, 20.04.2023, 14.00 Uhr an blitzmarathon.ppmh@polizei.hessen.de zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell