Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Supermarkt eingebrochen + Exhibitionist + Hebelmarken am Jugendtreff + Platzverweis durchgesetzt + Dieb auf Innenhof + Erst Zahlstreit, dann Polizeizelle + Verkehrskontrollen + und mehr

Gießen (ots)

Pohlheim- Watzenborn-Steinberg: In Supermarkt eingebrochen

Innerhalb nur weniger Minuten brachen Diebe in einen Herkules-Markt in der Straße Neue Mitte ein und entwendeten unter anderem E-Zigaretten. Die Alarmanlage löste am Montag, 17. April, gegen 2.10 Uhr aus, wenig später waren die Diebe bereits weg. Sie hinterließen einen rund 1.500 Euro hohen Schaden an den Zugangstüren, die sie mit brachialer Gewalt geöffnet hatten. Der Wert des Diebesguts liegt ebenfalls im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat zur Tatzeit ein Fahrzeug an dem Supermarkt gesehen und kann es beschreiben? Wer hat zur Tatzeit hat Fahrzeug schnell wegfahren sehen? Wer konnte den Diebstahl beobachten? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Exhibitionist

Mit heruntergelassener Hose fasste sich ein unbekannter Mann am Montag, 17. April, in der Gutfleischstraße im Genitalbereich an. Der hellhäutige, etwa 180cm große Mann stand dabei hinter einem Busch gegenüber der Bushaltestelle am Amtsgericht. Ein Zeuge informierte gegen 23.20 Uhr die Polizei und gab an, dass der Mann mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose bekleidet sein soll. Die Polizeistreife konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Mann auch gesehen haben oder ihn näher beschreiben können (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Hebelmarken am Jugendtreff

Ein aufgebrochener Fensterladen und Hebelmarken an einem Fenster zeugen von einem Einbruchversuch, der in der Paul-Schneider-Straße stattfand. Zwischen Freitag, 14. April, 15 Uhr, und Montag, 14 Uhr, versuchten Unbekannte, in das Haus des Jugendtreffs zu gelangen. Das Fenster hielt stand, die Diebe kamen nicht rein. Dennoch verursachten sie einen etwa 2.500 Euro hohen Schaden. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Platzverweis durchgesetzt

Von einem sehr betrunkenen und andere Gäste anpöbelnden Mann berichtete ein Gastwirt aus der Frankfurter Straße der Polizei in der Nacht auf Montag, 17. April. Die Polizeibeamten sprachen dem 38-jährigen Wohnsitzlosen einen Platzverweis aus, was ihn aber nicht davon abhielt, wenig später erneut in der Kneipe zu erscheinen. Zur Durchsetzung des Platzverweises nahmen ihn die Beamten mit auf die Polizeistation. Dort griff er drei Beamten an und leistete erheblich Widerstand, den die Polizisten nur mit dem Einsatz vom Pfefferspray und Schlagstock brechen konnten. Der 38-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die ein hinzugerufener Arzt jedoch als nicht behandlungsbedürftig einordnete. Zudem führte der Arzt eine Blutentnahme durch. Die Beamten blieben trotz der massiven Widerstandshandlungen ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt und fertigten entsprechende Anzeigen.

Gießen: Dieb auf Innenhof

Von einem Innenhof in der Bleichstraße entwendete eine unbekannte Person am Montag, 17. April, kleine Möbelstücke sowie Grillbesteck und Teile eines Rasenmähers. Das Diebesgut hat insgesamt einen geschätzten Wert von etwa 100 Euro und kam gegen 20 Uhr abhanden. Eine Videoüberwachungsanlage nahm den Diebstahl auf- ersichtlich ist dabei eine Person mit schwarzer Mütze und längerem Zopf, die zudem eine Brille, eine graue Jacke und eine blaue Hose trug. Hinweise zur Person oder zum Diebstahl nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen: Erst Zahlstreit, dann Polizeizelle

Ein Taxifahrer fuhr am Samstag, 15. April, direkt mitsamt eines Fahrgasts auf den Parkplatz des Polizeipräsidiums in der Ferniestraße und berichtete den Beamten von einem Zahlstreit. Zudem verhielt sich der junge und offenbar sehr betrunkene Fahrgast absolut unkooperativ. Dieses Verhalten änderte sich auch nicht gegenüber der Polizei. Der 26-jährige, aus dem Landkreis Gießen stammende Mann, wollte seine Personalien nicht angeben, sperrte sich, als die Beamten ihn nach Ausweispapieren durchsuchten und trat und spuckte im weiteren Verlauf auch nach ihnen. Zwecks einer Ausnüchterung brachten die Beamten ihn ins Gebäude, wo er sich auf dem Weg zur Gewahrsamszelle noch übergab und die Polizisten übel beleidigte. Die Ausnüchterung und entsprechende Anzeigen waren die Folge.

Laubach-Freienseen: Verkehrskontrollen

Sowohl in der Ortschaft als auch auf der B 276 führten Beamte der Polizeistation Grünberg am Freitag, 14. April, Verkehrskontrollen durch. Innerhalb von zwei Stunden am Vormittag kontrollierten sie die Geschwindigkeit von 49 Fahrzeugen, darunter 39 LKW, und stellten dabei keine Geschwindigkeitsverstöße fest.

Linden: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamten gelang die Identifizierung eines jungen Mannes, der vermutlich wiederholt mit einem offensichtlich getunten Roller unterwegs war. Am Montag, 17. April, erhielt die Polizei Hinweise auf einen auffälligen Rollerfahrer. Kaum war die Streife gegen 19 Uhr in Leihgestern eingetroffen, flüchtete der Rollerfahrer über Wege, die für PKW nicht befahrbar sind. Nach mehreren Sichtungen und Verfolgungsversuchen, die anwesende Passanten mit entsprechenden Fingerzeigen in die richtige Richtung unterstützten, flüchtete der Fahrer letztlich zu Fuß und ließ den Roller zurück. Die Beamten stellten ihn sicher und vermuten, dass die technischen Veränderungen ihn eher als Kraftrad klassifizieren, was wiederum Auswirkungen auf die benötige Fahrerlaubnis hätte. Eine in Auftrag gegebene Begutachtung des Rollers wird diesbezüglich Klarheit verschaffen. Der mutmaßliche Fahrer konnte auf seiner Flucht über mehrere Grundstücke mehrmals gesehen, letztlich aber nicht kontrolliert werden. Dennoch gelang es den Beamten, seine Identität zu klären. Bei ihm dürfte es sich um einen 15-Jährigen aus Linden handeln. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen: Lose Stoßstange

Eine hängende Stoßstange an seinem weißen Toyota Yaris stellte ein Halter fest, als er am Montag, 17. April, zu seinem Auto auf dem Herkules-Parkplatz in der Marburger Straße zurückkehrte. Zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den Toyota und entfernte sich anschließend, ohne sich um den etwa 500 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Außenspiegel touchiert

Einen etwa 500 Euro hohen Schaden am Außenspiegel eines schwarzen Daimler A180 hinterließ ein unbekannter Autofahrer im Kropbacher Weg. Zwischen Sonntag, 16. April, 22 Uhr, und Montag, 10 Uhr, touchierte der Unbekannte den geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Die Polizei auf der Station Gießen Nord nimmt Hinweise hierzu entgegen (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Chevrolet touchiert

Einen silberfarbenen Chevrolet GM Korea touchierte ein unbekannter Autofahrer, während der PKW auf dem Lidl-Parkplatz in der Sudentenlandstraße stand. Zwischen Samstag, 15. April, 16.30 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, entstand der etwa 3.000 Euro Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Hinweise hierzu erbitten die Unfallermittler der Polizeistation Gießen Nord, Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Tesla gegen Porsche

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag, 16. April, einen unbekannten Tesla-Fahrer, der die Dürerstraße entlangfuhr. Gegen 13.30 Uhr wollte der oder die Unbekannte offenbar wenden und fuhr dafür ein Stück zurück. Dabei prallte der graue Tesla hörbar gegen den geparkten schwarzen Porsche Cayenne. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro am Porsche zu kümmern, fuhr der Tesla-Fahrer wieder nach vorne, wendete an der Einmündung Thomastraße/ Dürerstraße und entfernte sich dann über den Wiesecker Weg. Der Zeuge konnte noch Teile des Kennzeichens ablesen, wobei es sich um den hinteren Block "1803 E" handelte. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall gesehen und kann die Angaben zum Tesla, insbesondere zum Kennzeichen, ergänzen? Wem ist ein grauer Tesla mit Heckschaden aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Wettenberg: Lexus an Unfallort zurückgelassen

Nach einem Unfall auf der L3093 zwischen Wißmar und Lollar-Ruttershausen ließ ein bislang unbekannter Fahrer den beschädigten und offenbar nicht mehr fahrtüchtigen Lexus GS450 zurück. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen die Schutzplanke und kam schließlich wieder auf der rechten Seite zum Stehen. Ob er sich dabei verletzte ist nicht bekannt. Ebenso steht die entstandene Schadenshöhe noch nicht fest. Zeugen bemerkten das zurückgelassene Fahrzeug am Sonntag, 16. April, gegen 5.25 Uhr. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat Personen oder Fahrzeuge am beschädigten Lexus gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Langgöns: Seat touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Lidl-Parkplatz im St.-Ulrich-Ring einen geparkten blauen Seat Ibiza und verursachte dabei am Freitag, 14. April, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, einen etwa 300 Euro hohen Schaden. Möglich ist auch, dass der Schaden durch eine andere Autotür beim Ein- oder Aussteigen entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Beamten Polizeistation Gießen Süd nehmen Hinweise hierzu entgegen (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell